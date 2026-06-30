Отсидевшему в России за чужое преступление 13 лет присудили миллионы рублей

Отсидевшему 13 лет за чужое преступление Исхакову присудили ₽4 млн за потерянный заработок

Жителю Башкирии 87-летнему Фатхулле Исхакову, который отсидел 13 лет за чужое преступление, присудили четыре миллиона рублей за потерянный заработок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина просил выплатить ему три миллиона рублей, но в 2025 году суд назначил ему всего 95 тысяч рублей. Это решение отменили в Верховном суде республики, и по итогам пересмотра дела восторжествовала справедливость.

В 1959 году уфимца приговорили к длительному сроку за покушение на убийство, которое он не совершал, а еще конфисковали корову. Несправедливо осужденный Исхаков более полувека боролся за восстановление честного имени, и лишь в мае 2023 года года по вновь открывшимся обстоятельствам Верховный суд России отменил вынесенный в отношении него приговор.

После этого пенсионер подал иск на 450 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности, но Ленинский районный суд Уфы постановил выплатить ему 31 миллион рублей. Исхаков обжаловал это решение.

В декабре 2023 года Верховный суд Башкирии уменьшил размер компенсации до двух миллионов рублей. Позже эта сумма выросла до шести миллионов рублей.