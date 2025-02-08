Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области

Гладков: Беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Шелаево Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в селе Шелаево Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Шелаево в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с ранениями лица и предплечья в областную клиническую больницу», — отметил глава региона.

Кроме того, несколькими беспилотниками атакован поселок Уразово. Один из дронов сдетонировал возле социального объекта. В здании выбиты окна, поврежден припаркованный рядом легковой автомобиль.

Ранее над Шекснинским районом Вологодской области был обнаружен и подавлен беспилотник самолетного типа. По словам губернатора региона Георгия Филимонова, на месте падения аппарата работают экстренные службы. Другой информации относительно принадлежности, модели и возможной цели полета БПЛА чиновник не предоставил.