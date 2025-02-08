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16:08, 8 февраля 2025Россия

Над лесом в Вологодской области сбили беспилотник

Вологодский губернатор Филимонов заявил о подавлении беспилотника в лесу
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

В субботу, 8 февраля, в 13:50 над Шекснинским районом Вологодской области был обнаружен и подавлен беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, на месте падения аппарата работают экстренные службы. Другой информации относительно принадлежности, модели и возможной цели полета БПЛА чиновник не привел.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 февраля над четырьмя российскими регионами были сбиты 36 дронов, в том числе 18 — над территорией Ростовской области, 11 — над Волгоградской областью, 5 — над Белгородской областью, и 2 — над Краснодарским краем.

В результате атаки повреждены 14 многоквартирных жилых домов в Ростове-на-Дону. В ряде квартир в этих домах выбиты стекла и пострадали оконные рамы. Специалисты начали восстановительные работы.

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