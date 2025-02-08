Устроившего ДТП со скорой помощью в Белгороде военного уличили в езде с мигалками

Устроивший ДТП со скорой помощью в Белгороде военный ранее ездил с мигалками

Военного, устроившего на джипе BMW X7 ДТП с автомобилем скорой помощи в Белгороде, уличили в езде с включенными проблесковыми маячками. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Авто Белгород».

На размещенных в сети кадрах пассажир, сидящий на переднем сиденье, с помощью специального пульта включает сирену, после чего другие автомобили начинают пропускать автомобиль. Согласно описанию к ролику, именно так ранее ездил участник аварии с летальным исходом.

«На видео — тонированная в хлам "Нива" и кошмарящий поток на Новом мосту "Лексус" с мигалками», — говорится в подписи к публикации.

Ранее момент ДТП с протаранившими скорую военными на джипе в Белгороде попал на видео. Водитель иномарки проигнорировал красный сигнал светофора и на перекрестке впечатал машину скорой помощи в угол здания.