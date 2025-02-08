В Белоруссии оценили работу энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Белорусская энергосистема продолжила работать после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Белорусская энергосистема продолжила стабильно функционировать после выхода стран Балтии из единой системы — Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). Такую оценку ее работы озвучили в Минэнерго республики.

В ведомстве уточнили, что белорусская и российская энергосистемы работают синхронно в рамках Союзного государства. Все жители страны надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объемах, подчеркнули в Минэнерго Белоруссии.

Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией в субботу, 8 февраля. После этого энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме.