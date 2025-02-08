В Белоруссии оценили работу энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Белорусская энергосистема продолжила стабильно функционировать после выхода стран Балтии из единой системы — Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). Такую оценку ее работы озвучили в Минэнерго республики.
В ведомстве уточнили, что белорусская и российская энергосистемы работают синхронно в рамках Союзного государства. Все жители страны надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объемах, подчеркнули в Минэнерго Белоруссии.
Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией в субботу, 8 февраля. После этого энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме.