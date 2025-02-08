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13:11, 8 февраля 2025Бывший СССР

В Белоруссии оценили работу энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Белорусская энергосистема продолжила работать после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ
Алина Черненко

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Белорусская энергосистема продолжила стабильно функционировать после выхода стран Балтии из единой системы — Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). Такую оценку ее работы озвучили в Минэнерго республики.

В ведомстве уточнили, что белорусская и российская энергосистемы работают синхронно в рамках Союзного государства. Все жители страны надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объемах, подчеркнули в Минэнерго Белоруссии.

Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией в субботу, 8 февраля. После этого энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме.

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