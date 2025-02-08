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03:58, 8 февраля 2025Мир

В Британии предупредили Трампа о риске обмана со стороны Зеленского

Меркурис: Зеленский может обмануть Трампа в вопросе продажи ресурсов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Представления президента США Дональда Трампа о перспективах разработки месторождений редкоземельных металлов на территории Украины могут быть обманчивыми и искажены Киевом. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский может обмануть американского коллегу ради получения помощи от Вашингтона. Меркурис напомнил, что по некоторым данным 70 процентов ресурсов находятся на территории, которую контролирует Россия. Он выразил надежду, что Трамп «не купится на это».

Ранее Украина официально предложила администрации Дональда Трампа долю полезных ископаемых на территории страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна располагает одними из крупнейших в мире месторождений нефти, газа, урана и других природных ресурсов.

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