Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:27, 8 февраля 2025Мир

В Британии прокомментировали выход стран Балтии из БРЭЛЛ

Британский политик Кертен назвал выход стран Балтии из БРЭЛЛ ударом самим себе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mark Stuckey / Unsplash

Лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал выход стран Балтии из единой системы — Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ) ударом самим себе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Страны Прибалтики бьют себя в свои же собственные лица», — прокомментировал политик.

Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией в субботу, 8 февраля. После этого энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме.

Информация о том, что Литва, Латвия и Эстония захотели выйти из энергокольца БРЭЛЛ, появилась в июле 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ростелеком» сообщил подробности о повреждении кабеля в Балтийском море

      В Раде заявили о «лживом перформансе» Зеленского

      Маск раскрыл свои планы относительно TikTok

      Роспотребнадзор оценил качество воздуха на месте пожара в Москве

      Число обратившихся за медпомощью после пожара на Электрозаводе в Москве раскрыли

      Пожар на Электрозаводе в Москве ликвидирован

      Зеленский продемонстрировал главе военного комитета НАТО дальнобойное оружие Украины

      В Британии прокомментировали выход стран Балтии из БРЭЛЛ

      Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»

      Посол рассказал об активной закупке российского газа Францией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше