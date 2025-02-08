Британский политик Кертен назвал выход стран Балтии из БРЭЛЛ ударом самим себе

Лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал выход стран Балтии из единой системы — Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ) ударом самим себе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Страны Прибалтики бьют себя в свои же собственные лица», — прокомментировал политик.

Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией в субботу, 8 февраля. После этого энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме.

Информация о том, что Литва, Латвия и Эстония захотели выйти из энергокольца БРЭЛЛ, появилась в июле 2024 года.