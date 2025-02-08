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13:09, 8 февраля 2025Победа

В Израиле пройдет масштабное празднование Победы в Великой Отечественной войне

Проживающие в Израиле ветераны войны получат медали в честь 80-летия Победы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

В Израиле пройдет масштабное празднование по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого проживающие там ветераны получат юбилейные медали. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

По его словам, в Израиле проживают несколько тысяч ветеранов. С 2017 года в стране 9 Мая законодательно утвержден праздничным днем. Посол отметил, что День Победы в Израиле также священен, как и для России, что «является свидетельством того, что никто не забыт и ничто не забыто».

Здесь помнят, отметил Викторов, что все народы СССР разгромили фашистскую Германию и остановили холокост. В этот день официальные лица Израиля и России проведут церемонию возложения цветов к монументу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в Иерусалиме и к монументу Победы Красной армии в Нетании. Намечены праздничные митинги и концерты, шествие «Бессмертного полка», а также крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег с севера на юг Израиля.

Генеральное консульство России в Нью-Йорке также запланировало провести праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил генконсул Александр Захаров.

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