В США запланировали празднование 80-летия Победы

Генконсульство России в Нью-Йорке запланировало празднование 80-летия Победы

Генеральное консульство России в Нью-Йорке запланировало провести праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил генконсул Александр Захаров, его слова передает РИА Новости.

«Этот год является особым, он знаменует собой 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Совместно с ветеранскими организациями округа мы планируем провести ряд мероприятий, посвященных этой исторической дате», — отметил дипломат.

21 января помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российского лидера Владимира Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. В Кремле уточнили, что мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине.

14 декабря прошлого года президент Сербии Александр Вучич рассказал о своей договоренности с премьер-министром Словакии Робертом Фицо посетить парад Победы в Москве.