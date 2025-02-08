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05:27, 8 февраля 2025Бывший СССР

В Раде назвали дату вручения «черной метки» Зеленскому

Депутат Рады Дмитрук: 20 февраля Келлог вручит Зеленскому черную метку
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

20 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог вручит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «черную метку». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, США требуют от Зеленского провести выборы главы государства, на что Зеленский согласится только при одном условии — наличия «полного контроля» над избирательным процессом. Вашингтон, по мнению депутата, на такое не пойдет.

«Черная метка для Зе — 20 февраля. Как я говорил ранее, по нему вопрос закрыт. Зеленский будет просить провести выборы под его контролем. Это означает, что выборы без выбора. Скажу точно, что на это не пойдут американцы», — сказал Дмитрук.

Ранее Зеленский выразил готовность заключить сделку с Трампом. Он подчеркнул, что соглашение будет предполагать взаимовыгодное сотрудничество Киева и Вашингтона по совместной разработке месторождений полезных ископаемых, а не их передачу США.

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