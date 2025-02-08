Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом

Зеленский: Киев готов заключить сделку с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность заключить сделку с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за. Американцы помогли больше всего, и поэтому они должны зарабатывать больше всего», — сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что соглашение будет предполагать взаимовыгодное сотрудничество Киева и Вашингтона по совместной разработке месторождений полезных ископаемых, а не их передачу США. Зеленский также отметил, что в договоре должны быть прописаны гарантии безопасности для Украины.

Ранее Зеленский отказался отдавать Трампу ресурсы Украины. Он подчеркнул, что речь может идти только о совместном освоении украинских ресурсов. Глава государства призвал вместе развивать месторождения и зарабатывать деньги.