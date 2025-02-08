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21:59, 8 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заподозрили Зеленского в стремлении сорвать план Трампа по Украине

Дубинский: Зеленский едет в Мюнхен, чтобы сорвать мирный план Келлога по Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Если спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог отправится на конференцию в Мюнхен, чтобы искать пути мирного урегулирования конфликта, то украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает этот план сорвать. В таком стремлении главу республики заподозрил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Причем он готов в этом процессе выглядеть даже несколько неадекватным — опять требуя НАТО и ядерную бомбу», — предположил украинский парламентарий. На самом деле цель не в том, чтобы его требования удовлетворили, а в том, чтобы создать заведомо невыполнимые условия.

Дубинский подчеркнул, что в переговорах у американских партнеров есть вариативность только в отношении предложения президента РФ Владимира Путина, Киев же требует невозможного. «И это для нас плохо. Потому что время ультиматумов от Зеленского уже прошло», — добавил он.

По его словам, таким образом украинский лидер, пусть в ущерб стране, попытается продолжить боевые действия, а план Трампа завершить конфликт, чтобы сосредоточится на Китае, рушится.

Ранее Кит Келлог заявил, что президент США хочет остановить боевые действия до начала переговоров. По его словам, политик планирует в первую очередь просто остановить человеческие потери, а потом «исходить из этого» в будущих переговорах.

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