В России назвали самые востребованные профессии в 2024 году

Кассиры и курьеры стали самыми востребованными профессиями в России в 2024 году

В 2024 году на российском рынке труда наиболее востребованными стали работники ритейла, а также сотрудники сферы производства и IT. Об этом сообщила РИА Новости заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Он уточнил, что самыми востребованными были кассиры, водители, работники складов, курьеры и другие работники отрасли ритейла. Собеседник агентства пояснил, что в данной сфере открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70 процентов ежемесячно.

Помимо этого Ветерков указал на значительный спрос на сотрудников из сферы производства, а также активный найм в IT-сфере.

Ранее руководитель кадровой службы в компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что в 2025 году на российском рынке труда сохранится тренд на IT-профессии, а также квалификации, связанные с работой с искусственным интеллектом (ИИ).