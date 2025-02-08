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20:04, 8 февраля 2025Россия

В России захотели повысить военные пенсии

В Госдуму внесен проект о повышении военной пенсии в России на уровень инфляции
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Госдуму внесен законопроект о повышении размера военных пенсий с 1 января 2025 года в соответствии с уровнем инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма денежного довольствия военнослужащих может увеличиться на 9,5 процента. Именно таким был фактический уровень инфляции в 2024 году.

6 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что пенсии военных в России дополнительно повысят. Доиндексацию проводят с января 2025 года. К уже произведенным выплатам за январь и февраль произведут доплату, пообещал глава правительства. Все необходимое финансирование для этого предусмотрено.

В последний раз военные пенсии индексировали на 5,1 — их повышали в октябре 2024-го.

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