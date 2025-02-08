В российском бойцовском клубе нашли уклонистов

В бойцовском клубе Петербурга нашли уклонистов, не вставших на воинский учет

Полиция нашла 12 уроженцев стран ближнего зарубежья, которые не встали на воинский учет после получения российского гражданства. Как сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, уклонисты были членами бойцовского клуба, расположенного в одном из торгово-развлекательных центров города.

«По оперативным данным, немалая доля клиентов клуба — молодые мигранты из государств ближнего зарубежья. В ходе рейда сотрудниками полиции проверены около полусотни спортсменов, половина из которых — иностранные граждане. Шестеро выходцев из стран Средней Азии, у которых имелись явные проблемы с документами, были доставлены для разбирательства в отдел полиции», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статье Кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение правил въезда или режима пребывания в стране. Что касается их 12 товарищей, не вставших на воинский учет после получения российского гражданства, то им вручили повестки для визита в военкомат.

«В 2024 году полицией Петербурга были лишены российского гражданства 100 бывших мигрантов, больше половины — за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет», — заключили в силовом ведомстве.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в России начал работать специальный реестр для мигрантов, подлежащих высылке из страны. Он привел данные МВД, согласно которым на территории страны проживают около 670 тысяч нелегалов.