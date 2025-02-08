В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки дронов

В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Первомайском районе города после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что режим ЧС введен на территории многоквартирных домов, поврежденных в результате атаки дронов минувшей ночью. «Специалисты Следственного комитета завершили работу на месте, обследовали территорию. Теперь коммунальщики могут приступить к восстановительным работам», — добавил глава региона.

В настоящее время администрация Первомайского района проводит поквартирный обход. Также организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей, специалисты оценивают материальный ущерб. «Всем пострадавшим будет оказана помощь», — заключил Слюсарь.

ВСУ атаковали Ростов-на-Дону в ночь на субботу, 8 февраля. В результате ударов повреждено 14 многоквартирных домов, жильцов эвакуировали.