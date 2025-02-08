NI: План Трампа по присвоению украинских ресурсов приведет к поражению Запада

План президента США Дональда Трампа по присвоению редкоземельных металлов с Украины приведет к поражению Запада. Об этом пишет газета The National Interest (NI).

«Изначальное желание Трампа заключить важную сделку с Россией по Украине было правильным, а его призывы присвоить украинские природные ресурсы ради "оплаты" конфликта — просто безумие. Поэтому подобные планы приведут к поражению Запада, которого Трамп, как он утверждал во время инаугурации, хотел избежать. Именно это и является причиной, почему он с самого начала и хотел мирную сделку», — отметил обозреватель газеты Брэндон Вайхерт.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский знает, что если США хотят получить доступ к ценным природным ресурсам, находящимся на подконтрольной России территории, «Вашингтону придется принять прямое участие в конфликте».

5 февраля пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что Трамп хочет получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы возместить траты Вашингтона на помощь Киеву. По его словам, недавно проходили дискуссии о том, как лучше всего обеспечить возврат потраченных на конфликт средств. Однако он указал на то, что «возможный график еще не установлен».