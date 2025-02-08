Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:37, 8 февраля 2025Бывший СССР

Заместителя мэра Киева арестовали

Заместителя киевского мэра Петра Оленича арестовали на два месяца
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Петра Оленича, занимающего должность заместителя мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура республики в Telegram.

Чиновник был задержан по подозрению в завладении землей. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 362 тысяч долларов.

Кроме того, под стражу взяли и других подозреваемых по этому делу, в том числе депутата Киевсовета Елену Марченко.

Ранее стало известно об обысках в мэрии Киева после критики Виталием Кличко окружения президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что они связаны с делом о возможных злоупотреблениях городских чиновников при отчуждении имущества в 2009 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского высмеяли за контракты ВСУ для 18-летних украинцев

      Журналист рассказал о «подставе» Украины со стороны Европы

      Трамп лишил Байдена доступа к секретным сведениям по одной причине

      Суд назвал психотравмой конфликт историка Соколова с Маэстро Понасенковым

      Над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы

      Суд заблокировал решение Трампа отправить в отпуск сотрудников USAID

      Заместителя мэра Киева арестовали

      В США начали ограничивать доступ к «инклюзивным» книгам

      Молдавского олигарха объявили в международный розыск

      В Киеве прозвучала новая серия взрывов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше