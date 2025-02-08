Заместителя мэра Киева арестовали

Заместителя киевского мэра Петра Оленича арестовали на два месяца

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Петра Оленича, занимающего должность заместителя мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура республики в Telegram.

Чиновник был задержан по подозрению в завладении землей. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 362 тысяч долларов.

Кроме того, под стражу взяли и других подозреваемых по этому делу, в том числе депутата Киевсовета Елену Марченко.

Ранее стало известно об обысках в мэрии Киева после критики Виталием Кличко окружения президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что они связаны с делом о возможных злоупотреблениях городских чиновников при отчуждении имущества в 2009 году.