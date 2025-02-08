Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:44, 8 февраля 2025Экономика

Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 50 процентов

GIE: Запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 49,99 %
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Совокупные запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Европейского союза (ЕС) опустились примерно до 49,99 процента от их суммарной вместимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По состоянию на 6 февраля 2025 года хранилища ЕС заполнены на 49,99 процентов. Отмечается, что это на 18,2 процента меньше, чем было в 2024 году в эту же дату. С начала нынешнего отопительного сезона уровень европейских ПХГ в общей сложности уменьшился к настоящему моменту уже на 45,2 процента.

Совокупные запасы газа в странах Евросоюза составляют сейчас около 55,7 миллиарда кубометров. По сравнению с прошлым годом, показатель уменьшился на 19,9 миллиардов кубометров.

17 января стало известно, что в некоторых странах ЕС уровень запасов газа в местных ПХГ опустился ниже 50 процентов еще в середине января. Так, во Франции к тому времени показатель сократился до 49,24 процента, в Хорватии — до 47,74 процента. Наименьший уровень заполненности тогда был зафиксирован в Нидерландах (47,58 процента), а наибольший — в Португалии (близко к 100 процентам), Швеции (88,04 процента) и Испании (77,48 процента).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России предотвратили теракт с заложенной в FPV-очки взрывчаткой. Может ли это оказаться фейком?

      Стало известно о наказании для попавшего в допинг-скандал украинского игрока «Челси»

      Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 50 процентов

      ВСУ попытались высадиться на остров на Днепре

      Энергосистема российского региона перешла на автономный режим работы

      В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 14 многоэтажек

      При обращении за кредитом заемщиков обяжут предоставлять ИНН

      «Ростех» назвал французский Mirage 2000 истребителем с короткой рукой

      Стали известны подробности подготовки Украины к сдаче Дзержинска

      Россиян предостерегли от авторизации через ботов в Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше