Зеленский продемонстрировал главе военного комитета НАТО дальнобойное оружие Украины

Зеленский на встрече с главой военного комитета НАТО показал дальнобойное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на территории республики. Он заявил об этом в Telegram-канале, добавив видео, демонстрирующее дальнобойное оружие страны.

Политики посетили одно из украинских предприятий оборонной промышленности, им были показаны характеристики изготавливаемого там дальнобойного оружия. Также Зеленский обсудил с гостем подготовку к новому заседанию «Рамштайн», продолжение поставок в рамках военной поддержки Украины со стороны стран-членов НАТО и прямые инвестиции в производство дальнобойных дронов.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Драгоне, что первую зарубежную поездку в качестве главы военного комитета объединения он совершил именно на Украину.

Ранее предшественник Драгоне, экс-глава военного комитета НАТО Роб Бауэр объявил, что в новые военные планы альянса входит создание «щита против России». Он призвал каждого союзника внести свой вклад в работу над этим проектом.