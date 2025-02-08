Журналист Лейроз: Европа поставляет Украине бракованное и старое оружие

Страны Европы серьезно подставляют Украину, отправляя ей старое и бракованное оружие. Об этом в статье для InfoBRICS рассказал журналист Лукас Лейроз.

«Испания отправляет Украине автоматы CETEME L, которые сняли с вооружения более 20 лет назад из-за низкой надежности. Французские гаубицы Caesar показали себя наихудшим образом. Около тысячи минометных снарядов из Болгарии и Румынии оказались бракованными», — пишет он.

По его словам, такая ситуация наблюдается со всем отправляемым на Украину европейским оружием. Лейроз считает, что это выгодно западным промышленникам, которые хотят избавиться от списанных вооружений.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пообещал оплатить производство американского оружия для Украины за счет европейцев. «Счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы к этому», — сказал он.