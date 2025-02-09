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14:40, 9 февраля 2025Мир

В США заявили о трех подарках Путину от администрации Трампа

Newsweek: Администрация президента США Трампа преподнесла Путину три подарка
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд решений, которые могут стать подарками для российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет Newsweek.

Во-первых, Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС). Он обвинил его в «незаконных и необоснованных действиях» против США и Израиля. Ранее МУС выписал ордер на арест Путина. По этой причине журналист Newsweek считает, что эта инициатива Трампа поможет Москве. По мнению обозревателя, американские санкции в отношении МУС уменьшат международное давление на Россию и ее лидера.

Вторым и третьим подарками, которые Трамп преподнес Путину, стали решения генерального прокурора США Мерика Бонди. Так, один из его меморандумов расформировывает группу KleptoCapture. Она была создана администрацией Байдена для введения санкций в отношении лиц, связанных с Кремлем. Специальная группа по-прежнему будет расследовать дела, однако теперь сосредоточится на противодействии картелям, а не на борьбе с Россией.

Еще одна директива Бонди прекращает усилия федеральных правоохранительных структур по «противодействию скрытым кампаниям влияния от России». В числе «противников, пытающихся посеять хаос в американской политике» также называется Китай.

Тем не менее в статье Newsweek отмечается, что США еще могут принести Путину плохую новость. Известно, что Белый дом все еще рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против России, чтобы оказать более серьезное давление на Кремль.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что телефонный разговор с Владимиром Путиным, о факте которого утверждает Дональд Трамп, мог быть «отчаянным» и «по существу». По его словам, после этого Трамп должен «вызвать к себе» Зеленского, чтобы обозначить ему позицию Вашингтона.

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