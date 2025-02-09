В Афганистане рассказали о расширении отношений с Ираном

Отношения между Кабулом и Тегераном значительно расширились, заявил заместитель министра иностранных дел Исламского эмирата (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве Афганистана) Мохаммад Наим. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, растет сотрудничество в политической, экономической, культурной областях.
«Афганистан хочет расширять и укреплять отношения с соседними странами, включая Исламскую Республику Иран», — подчеркнул он.
Ранее командующий пограничной полицией Ирана бригадный генерал Ахмад Али Гударзи рассказал, что Иран начал строить стену в пяти граничащих с Пакистаном и Афганистаном провинциях.