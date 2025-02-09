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00:55, 9 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады обратился к родителям Зеленского с вопросом об их сыне

Дубинский поинтересовался у родителей Зеленского, стыдно ли им за своего сына
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский поинтересовался у родителей президента Украины Владимира Зеленского, стыдно ли им за своего сына. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Родителям Зеленского: Вам не стыдно за то, что вы воспитали такое?» — задался вопросом Дубинский.

В публикации депутат привел заявления Зеленского относительно украинской молодежи и природных ресурсов. Так, в 2021 году украинский лидер пообещал несовершеннолетним выплату долю от полезных ископаемых в стране.

При этом уже в 2024 году Зеленский заявил о возможности отдать ресурсы президенту США Дональду Трампу в обмен на оружие, указал депутат. Годом позже украинский лидер пообещал «тем, кого он лично обманул в 2019-м» высокие зарплаты за подписание контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Дубинский призвал молодых людей не верить главе государства.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский, возмутившись из-за 37 полетевших в США депутатов, устроил «лживый перформанс». По его словам, украинский лидер лично согласовывает все заграничные поездки депутатов и не может о них не знать.

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