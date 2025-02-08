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23:05, 8 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о «лживом перформансе» Зеленского

Дубинский: Зеленский устроил лживый перформанс из-за полетевших в США депутатов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, возмутившись из-за 37 полетевших в США депутатов, устроил «лживый перформанс». Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер лично согласовывает все заграничные поездки депутатов и не может о них не знать. Дубинский подчеркнул, что отправка политиков в США преследует определенную цель.

«Зеленский через десант депутатов в Вашингтон, к которому он якобы не имеет отношения, пытается показать американцам, что все политические силы в Украине - за войну. И говорят они это не по его заданию, а по “зову сердца и воле избирателей”», — написал Дубинский.

Ранее Зеленский выразил готовность заключить сделку с Трампом. Он подчеркнул, что соглашение будет предполагать взаимовыгодное сотрудничество Киева и Вашингтона по совместной разработке месторождений полезных ископаемых, а не их передачу США.

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