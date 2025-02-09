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06:30, 9 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Диетолог оценила вред от молочных продуктов

Диетолог Соломатина назвала преувеличенным вред молочных продуктов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Вред молочных продуктов может быть преувеличен, заявила в разговоре с «Лентой.ру» диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что небезопасны они могут быть только для людей с непереносимостью лактозы, которых не так много.

«Все исследования о вреде молочных продуктов делали представители тех стран, где у народов было не очень развито разведение крупного рогатого скота. Питание было другим, потому у них не оказалось фермента, расщепляющего лактозу. Из-за этого теперь молоко в их случае плохо усваивается и может вызывать вздутие, дискомфорт, воспаления, что, безусловно, наносит вред всему организму», — объяснила диетолог.

В России чаще живут люди, чьи предки занимались разведением крупного рогатого скота и, соответственно, регулярно употребляли молоко. Для них, по словам Соломатиной, отказ от таких продуктов станет существенным обеднением рациона.

«Даже у тех, кто не очень хорошо переносит молоко, кисломолочные продукты часто перевариваются нормально — лактозу во многом расщепляют бактерии, — сказала собеседница «Ленты.ру». — Иногда, правда, бывает так, что в детстве человек переносил молоко нормально, а во взрослом возрасте возникают несварения, появляются высыпания на коже. Тут проблема в том, что то, что мы не используем, атрофируется. Чтобы нужный фермент в организме снова начал вырабатываться в необходимом количестве, можно попытаться вводить молоко в рацион постепенно, небольшими порциями».

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