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17:43, 9 февраля 2025Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины назвал переговорной ошибкой отказ Киеву во вступлении в НАТО

Кулеба предрек смерть тому, кто согласится на мир с утратой Украиной территорий
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеведущей Наталье Мосейчук назвал переговорной ошибкой решение команды Дональда Трампа об отказе Киеву во вступлении в НАТО. Об этом сообщает РБК.

Экс-глава МИД заявил, что у того, кто подпишет с Россией мир с пунктом об отказе от вступления Украины в НАТО, есть шанс «выжить». Того же, кто при подписании договора с Москвой согласится с утратой территорий, ждет гибель. По словам министра, такого человека устранят «физически или политически».

7 февраля Daily Mail опубликовал предполагаемый мирный план Трампа по Украине. Издание утверждает, что условиями урегулирования станет признание Киевом новых границ России, вывод войск из Курской области, отказ вступать в НАТО и ядерный нейтралитет.

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