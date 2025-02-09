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15:28, 9 февраля 2025Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины раскрыл возможности по созданию ядерного оружия

Экс-глава МИД Украины Кулеба исключил возможность создания ядерного оружия
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Возможность иметь ядерное оружие Украина упустила в 1994 году в результате подписания Будапештского меморандума, а сегодня подобное и вовсе исключено, так как это лишит Киев поддержки стран Запада. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук (включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

«Чтобы пойти сейчас на создание ядерного оружия, мы должны понимать, что это потеря всех партнеров, всех поставок оружия, [антироссийских] санкций при первом же моменте, когда их нужно будет продлевать. То есть ядерное оружие — это табу. Шанс остаться ядерной страной утрачен в 1994 году», — отметил бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Кулеба предложил сажать в тюрьму за государственную измену критиков Украины. В частности, экс-глава МИД признался, что его раздражают встречаемые им в интернете комментарии «Украина — херовое государство». При этом он отметил, что спокойно относится к личной критике в свой адрес, даже если она касается боевых действий и обвинений в потерях украинцев на фронте.

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