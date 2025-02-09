Илон Маск заподозрил Минфин США в растрате сотни миллиардов долларов

Илон Маск: Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Министерство финансов США ежегодно выплачивает пособия на сумму 100 миллиардов долларов неустановленным лицам. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, ведомство выделяет деньги лицам без личного номера социального страхования или временного документа, удостоверяющего личность. Он назвал ситуацию «крайне подозрительной».

Маск также попытался выяснить, известно ли кому-нибудь в ведомстве, какой процент этих платежей является мошенничеством. По его словам, он узнал, что речь идет примерно о 50 миллиардах долларов в год или одном миллиарде долларов еженедельно. «Это безумие в крайней степени, с которым нужно немедленно разобраться», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что государство теряет триллионы долларов из-за незаконного и неэффективного расходования финансовых средств госструктурами. «Мы должны разобраться и выявить коррупционные схемы. И мы уже обнаружили их в огромном количестве», — сказал он.