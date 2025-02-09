Маск заявил о прививающих детям коммунизм американских учителях

Маск: Учителя в Калифорнии должны прекратить прививать детям идеи расизма

Учителя в штате Калифорния должны прекратить прививать школьникам идеи коммунизма, стоит обучать детей навыкам, которые помогут им в жизни. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Учителя в Калифорнии тратят свое время на то, чтобы прививать детям идеи расизма, сексизма и коммунизма, вместо того чтобы обучать их навыкам, которые действительно помогут им добиться успеха в жизни», — отметил бизнесмен.

Маск подчеркнул, что прививание неправильных ценностей детям должно прекратиться.

Ранее Маск заявил, что Министерство финансов США ежегодно выплачивает пособия на сумму 100 миллиардов долларов неустановленным лицам. По его словам, ведомство выделяет деньги лицам без личного номера социального страхования или временного документа, удостоверяющего личность. Он назвал ситуацию крайне подозрительной.