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08:02, 9 февраля 2025Мир

Доступ Маска к системе государственных платежей ограничили по решению суда

AP: Суд ограничил Маску и DOGE доступ к конфиденциальным материалам Минфина США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Окружной судья в штате Нью-Йорк временно ограничил для департамента эффективности государственного управления (DOGE) и его главы Илона Маска доступ к документам Минфина США, содержащим конфиденциальные данные американцев. Об этом пишет Associated Press (AP).

Суд вынес предварительный запрет после исков от 19 генеральных прокуроров-демократов, направленных против американского лидера Дональда Трампа. По их мнению, администрация действующего президента нарушила федеральный закон, дав команде Макса доступы к центральной платежной системе министерства финансов.

Маск получил доступ к системе государственных платежей после того, как исполняющий обязанности (и. о.) замминистра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку в связи с оказанным на него давлением. Специалисты DOGE также были допущены к платежным и контрактным системам национальных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid.

Ранее американский журнал Time поместил на обложку Илона Маска в кресле президента США. Материал издания посвящен деятельности миллиардера в качестве главы нового департамента эффективности государственного управления страны.

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