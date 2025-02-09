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14:11, 9 февраля 2025Россия

Москвичка застряла в лифте на полтора часа и начала терять сознание

Shot: Москвичка, застрявшая в лифте, ждет помощи полтора часа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Volodymyr Maksymchuk / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Москвы, застрявшая в лифте из-за отключения электричества, ждет приезда МЧС и скорой помощи уже полтора часа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным Shot, отключение электричества в Северном районе Москвы произошло из-за кабеля, который повредили во время стройки на 9-й Северной линии. Обесточены оказались местные детский сад, школа и около 30 жилых домов. В одном из них женщина и осталась в переставшем работать лифте.

Москвичке удалось дозвониться до спасателей, но она начала терять сознание. Пока электрики занимаются восстановлением кабеля, медики и сотрудники МЧС едут к пострадавшей.

Отмечается, что отключение света коснулось жителей 1-й-9-й Северных линий, улицы Дмитровское шоссе и СНТ «Северянин».

Ранее сообщалось, что в пригороде Петербурга, Мурино, жильцы одного из домов застряли в лифте, где на днях обвалился потолок. Двери лифта открывались поочередно, а неприятную атмосферу в стиле фильмов ужасов добавляли мигающий свет и гул.

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