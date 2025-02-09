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03:18, 9 февраля 2025Россия

На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за инцидента с китайским сухогрузом

Лимаренко: Из-за севшего на мель судна Китая введен режим повышенной готовности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр видео: Лимаренко Brief / Telegram

Из-за инцидента с китайским сухогрузом, севшим на мель недалеко от порта Невельск на Сахалине, в регионе введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко, опубликовав видео с места происшествия в Telegram-канале.

«Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям», — написал Лимаренко.

Губернатор Сахалинской области поручил организовать оперативный штаб, который возглавил зампредседателя правительства Алексей Римша. Уточняется также, что все профильные службы работают круглосуточно.

Ранее издание Baza сообщало, что речь идет о китайском судне «Анг Янг-2», на борту которого находятся 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля. Спасатели не могут оценить, насколько серьезна образовавшаяся в результате попадания на мель пробоина в сухогрузе, поскольку у членов китайского экипажа возникли трудности с переводом.

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