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23:51, 8 февраля 2025Россия

Китайский сухогруз сел на мель на Сахалине

Китайский сухогруз с топливом сел на мель возле порта Невельск, пострадавших нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Китайское грузовое судно «Анг Янг-2», перевозящее топливо, село на мель недалеко от порта Невельск в Невельском районе Сахалина. Оно получило пробоину, но разлива топлива пока не зафиксировано, сообщило издание Baza в Telegram-канале, опубликовав видео с места происшествия.

На борту сухогруза находятся 20 членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Судно нагружено 56 тоннами дизельного топлива, 706 тоннами мазута и 1000 тоннами угля. В настоящее время сотрудники МЧС прорабатывают стратегию по спасению корабля и снятия его с мели. Но пока нет возможности оценить масштабы проблемы и серьезность пробоины, так как китайская команда не может объясниться со спасателями даже с помощью переводчика.

Ранее в сети появились кадры, на которых запечатлены последствия столкновения российского атомного ледокола «50 лет Победы» и сухогруза Yamal krechet в Карском море. Атомоход получил пробоину в обшивке.

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