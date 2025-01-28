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20:27, 28 января 2025Россия

Появились кадры последствий столкновения российского атомного ледокола и сухогруза

Появились кадры с последствиями столкновения атомного ледокола РФ и сухогруза
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В сети появились кадры, на которых запечатлены последствия столкновения российского атомного ледокола «50 лет Победы» и сухогруза Yamal krechet в Карском море. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах можно увидеть пробоину в обшивке атомохода. Повреждения удалось заснять с нескольких ракурсов.

О происшествии в Северном Ледовитом океане стало известно 28 января. Изначально сообщалось о повреждении обшивки атомного судна. Пострадавших при ЧП нет.

Затем появилось видео с самой аварией. На кадрах виден момент сближения суден и последующее столкновение. Судя по ролику, ЧП произошло в темное время суток.

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