На Украине ограничат подачу электроэнергии ради промышленности

Компания «Укрэнерго» ограничит подачу электроэнергии для промышленности

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что вводят ограничения на подачу электроэнергии для промышленных потребителей вводятся с понедельника на всей территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что ограничения вызваны повреждениям в энергосистеме страны и будут действовать с 6:00 до 21:00 местного времени.

Ранее в «Укрэнерго» признали серьезное отставание в реализации плана президента страны Владимира Зеленского по восстановлению критически важной инфраструктуры.

При этом в Министерстве энергетики (Минэнерго) республики неоднократно заявляли о выполнении поставленной президентом страны задачи по восстановлению разрушенной или поврежденной энергоинфраструктуры.