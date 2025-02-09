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21:46, 9 февраля 2025Бывший СССР

На Украине ограничат подачу электроэнергии ради промышленности

Компания «Укрэнерго» ограничит подачу электроэнергии для промышленности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что вводят ограничения на подачу электроэнергии для промышленных потребителей вводятся с понедельника на всей территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что ограничения вызваны повреждениям в энергосистеме страны и будут действовать с 6:00 до 21:00 местного времени.

Ранее в «Укрэнерго» признали серьезное отставание в реализации плана президента страны Владимира Зеленского по восстановлению критически важной инфраструктуры.

При этом в Министерстве энергетики (Минэнерго) республики неоднократно заявляли о выполнении поставленной президентом страны задачи по восстановлению разрушенной или поврежденной энергоинфраструктуры.

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