На Западе заявили о допущении Украиной отказа от территорий

European Conservative: В ЕС допускают идею отказа Украины от территорий

В Европейском союзе (ЕС) допускают идею отказа Украины от территорий ради достижения мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет газета European Conservative.

«В кулуарах в Брюсселе шепчутся о том, что Киев готов признать потерю территорий ради достижения мира в обмен на вступление в ЕС и придерживаться нейтралитета в отношении членства в НАТО», — отмечается в материале издания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. На вопрос о том, сколько общались главы государств, президент Соединенных Штатов отказался отвечать. При этом он указал, что у него всегда были хорошие отношения с российским лидером и между ними существует понимание необходимости урегулировать конфликт на Украине.