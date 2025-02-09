Полиция задержала пытавшегося поджечь управление культуры россиянина

В Челябинске россиянин попытался поджечь управление культуры коктейлем Молотова

В Челябинске задержала российского пенсионера, пытавшегося поджечь здание регионального управления культуры. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 74.RU.

По данным издания, 8 февраля около 16 часов мужчина пришел к зданию на улице Цвеллинга, достал коктейль Молотова и метнул его на крыльцо. Распространению огня помешала случайная прохожая, ставшая очевидицей атаки. Полицейские полагают, что злоумышленник мог действовать по указке мошенников — в соседнем с управлением культуры зданием находится военкомат. В результате атаки никто не пострадал, здание не получило никакого ущерба.

Как рассказал пенсионер сотрудникам полиции, ему позвонили неизвестные люди и сообщили что ему могут некорректно начислить пенсию из-за ошибок в расчетах. Затем его попросили сообщить код, который был отправлен в СМС. После этого с ним связался второй мошенник и заверил, что мужчина только что говорил со злоумышленником, который хочет украсть с его счета 270 тысяч рублей.

Пенсионер выполнял все инструкции, но тут поступило неожиданное задание поджечь административное здание.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина попытался поджечь здание ФСБ.