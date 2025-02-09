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03:10, 9 февраля 2025Интернет и СМИ

Популярный британский телеведущий призвал заблокировать Канье Уэста в соцсети Х

Телеведущий Пирс Морган призвал Маска заблокировать Канье Уэста в соцсети Х
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Популярный британский телеведущий и журналист Пирс Морган призвал американского предпринимателя Илона Маска призвал заблокировать рэпера Канье Уэста в социальной сети Х.

«Эй, сколько еще отвратительных ненавистнических, расистских, антисемитских, призывающих к насилию вещей ты собираешься позволить Канье изливать своим 32 миллионам подписчиков на твоей платформе?» — обратился Морган к Маску.

На вопрос пользователя, призывает ли телеведущий заблокировать профиль музыканта, Морган ответил положительно. По его мнению, музыкант намерено нарушает почти все правила соцсети.

Ранее Канье Уэст написал более сотни постов, где называл себя нацистом, признавался в любви к Адольфу Гитлеру и недоверии к евреям, даже если они его друзья, и обвинял бизнесмена Илона Маска, что тот украл у него нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа.

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