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16:48, 9 февраля 2025Россия

При ударе дрона ВСУ по автомобилю в российском регионе пострадал человек

Белгородский губернатор Гладков: При ударе дрона ВСУ по авто пострадал человек
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Мужчина пострадал при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по движущемуся легковому автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу», — написал губернатор.

По его словам, в результате удара ВСУ транспортное средство, в котором передвигался пострадавший, получило значительные повреждения.

В ночь на воскресенье, 9 февраля, силы ПВО сбили беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над восемью российскими регионами. Под удар попали Курская, Орловская, Брянская, Тульская Воронежская и другие области.

ЖЗЛ
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