Сенатор Пушков призвал дать Европе упасть из-за невозможности договориться

Сенатор Алексей Пушков заявил, что либеральной Европе нужно дать «окончательно упасть», когда она развалится. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

Сенатор напомнил, что во многих странах Европы сейчас наблюдается кризисная ситуация. В качестве примера он привел Великобританию, Францию и Германию.

«И когда Европа окончательно развалится, я думаю, что все-таки начнется процесс модификации правящих элит. Не везде они настолько сильны, как нам сейчас представляется», — сказал он.

Ранее Пушков назвал Украину вредоносной для Европы. По его мнению, страна продолжает существовать только благодаря «сговору правящих в Европе либеральных элит». Политик добавил, что население других стран страдает от продолжающейся поддержки Киева.