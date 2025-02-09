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22:04, 9 февраля 2025Россия

В России предложили дать Европе окончательно упасть

Сенатор Пушков призвал дать Европе упасть из-за невозможности договориться
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков заявил, что либеральной Европе нужно дать «окончательно упасть», когда она развалится. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

Сенатор напомнил, что во многих странах Европы сейчас наблюдается кризисная ситуация. В качестве примера он привел Великобританию, Францию и Германию.

«И когда Европа окончательно развалится, я думаю, что все-таки начнется процесс модификации правящих элит. Не везде они настолько сильны, как нам сейчас представляется», — сказал он.

Ранее Пушков назвал Украину вредоносной для Европы. По его мнению, страна продолжает существовать только благодаря «сговору правящих в Европе либеральных элит». Политик добавил, что население других стран страдает от продолжающейся поддержки Киева.

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