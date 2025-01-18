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20:01, 18 января 2025Россия

Украину назвали вредоносной для Европы

Сенатор Пушков: Украина создает Европе проблемы, не предлагая ничего взамен
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украина создает для Европы большие проблемы, но не предлагает своим союзникам ничего взамен. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Политик назвал украинское государство вредоносным для Европы и заявил, что население других стран страдает от продолжающейся поддержки Киева.

«Куда ни кинь — от миллионов беженцев, многие из которых не хотят работать или разъезжают на "Мерседесах", до проблем с доставкой необходимого ряду стран газа», — написал Пушков.

Он полагает, что Украина продолжает существовать только благодаря «сговору правящих в Европе либеральных элит».

Ранее Пушков предрек избранному президенту США Дональду Трампу серьезную борьбу за Голливуд. «Борьба за душу Америки — это выражение самого Трампа — предстоит нешуточная», — отметил сенатор.

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