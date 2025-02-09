Раскрыты подробности пожара в подмосковных банях

Жительница Химок рассказала о сильном дыме из-за пожара в банном комплексе

На месте пожара в банном комплексе в подмосковных Химках очень много дыма. Об этом местная жительница Алиса рассказала в беседе с «Газетой.ру».

По словам собеседницы издания, на месте событий начали собираться люди. «Там уже буквы все сгорели сверху на крыше и выгорело все изнутри точно. Баня внутри вся деревянная практически. За восемь минут пошел дым сильнее раз в шесть, чем в самом начале», — поделилась она.

Ранее стало известно о пожаре в банном комплексе в Химках. ЧП произошло в расположенном на Железнодорожной улице здании.