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18:04, 9 февраля 2025Россия

Раскрыты подробности пожара в подмосковных банях

Жительница Химок рассказала о сильном дыме из-за пожара в банном комплексе
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На месте пожара в банном комплексе в подмосковных Химках очень много дыма. Об этом местная жительница Алиса рассказала в беседе с «Газетой.ру».

По словам собеседницы издания, на месте событий начали собираться люди. «Там уже буквы все сгорели сверху на крыше и выгорело все изнутри точно. Баня внутри вся деревянная практически. За восемь минут пошел дым сильнее раз в шесть, чем в самом начале», — поделилась она.

Ранее стало известно о пожаре в банном комплексе в Химках. ЧП произошло в расположенном на Железнодорожной улице здании.

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