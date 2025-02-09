Россиянин напал с ножом на пассажира поезда

В Республике Коми мужчина пытался убить пассажира поезда

В Республике Коми мужчина пытался убить пассажира поезда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 7 февраля мужчина 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения в вагоне-ресторане поезда на почве внезапно возникшей личной неприязни напал с ножом на оппонента и нанес ему не менее одного удара в область головы. Закончить преступление ему не удалось, так как его действия пресекли работники поездной бригады.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что ранее судимый россиянин жестоко избил охранника в электричке и скрылся.

