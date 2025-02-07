Ранее судимый россиянин жестоко избил охранника в электричке и скрылся

В Москве полиция задержала рецидивиста за избиение охранника в электричке

Полиция задержала на Казанском вокзале Москвы 35-летнего жителя Ярославской области, который жестоко избил охранника. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ. Ранее задержанный уже был судим.

Рецидивист отказывался покинуть вагон на конечной станции, о чем его просил работник подразделения транспортной безопасности. В результате между ними возник конфликт, который перерос в драку. Агрессивный мужчина набросился на охранника и повалил его на пол, после чего жестоко избил потерявшего сознание оппонента. Затем злоумышленник скрылся.

Преступление попало на видео. На кадрах видно, как пассажир начинает толкать охранника, потом между ними возникает драка. В результате агрессор повалил пострадавшего на пол, стал пинать и прыгать на нем.

Ранее около станции метро «Молодежная» в Москве подрались двое мужчин и попали на видео.