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09:45, 9 февраля 2025Спорт

Россиянин проиграл австралийцу на турнире UFC

Россиянин Вячеслав Борщев проиграл австралийцу Нолану на турнире UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Борщев и Том Нолан

Вячеслав Борщев и Том Нолан. Фото: Jeremy Piper / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщев проиграл австралийцу Тому Нолану на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC-312). Результаты доступны на сайте организации.

Поединок прошел в Сиднее и завершился единогласным решением судей.

На счету Борщева теперь пять поражений, восемь побед и одна ничья в поединках по правилам MMA. В активе Нолана девять побед в десяти боях.

Ранее Борщев рассказал об отличиях русских от американцев. Живущий в США спортсмен заявил, что главным отличием является религия, так как россияне представляют православие, а американцы — протестантскую преторианскую культуру.

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