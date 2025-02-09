Россиянин проиграл австралийцу на турнире UFC

Россиянин Вячеслав Борщев проиграл австралийцу Нолану на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщев проиграл австралийцу Тому Нолану на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC-312). Результаты доступны на сайте организации.

Поединок прошел в Сиднее и завершился единогласным решением судей.

На счету Борщева теперь пять поражений, восемь побед и одна ничья в поединках по правилам MMA. В активе Нолана девять побед в десяти боях.

Ранее Борщев рассказал об отличиях русских от американцев. Живущий в США спортсмен заявил, что главным отличием является религия, так как россияне представляют православие, а американцы — протестантскую преторианскую культуру.

