Россиянин учинил расправу над женой и ее новым мужчиной и попытался свести счеты с жизнью

В Ачинске россиянин учинил расправу над женой и ее новым возлюбленным

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за расправы над мужчиной и женщиной в Ачинске. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, 9 февраля подозреваемый устроил засаду на лестничной клетке возле квартиры, где его жена, с которой он находился в бракоразводном процессе, проживала со своим новым возлюбленным. Когда пара вышла из квартиры, супруг нанес мужчине несколько ударов ножом, затем догнал убежавшую с места расправы женщину и несколько раз ударил ее в шею. После расправы он вернулся домой и попытался свести счеты с жизнью.

Однако свой план довести до конца мужчине не удалось — его нашли родственники, которые вызвали скорую помощь. Жене и ее новому возлюбленному после полученных ранений выжить не удалось.

«По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщила Юлия Арбузова.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии осудят мужчину за расправу над женой из-за ревности.