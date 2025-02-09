Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР

Российские военные группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале.

«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" был освобожден населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР», — отметили в оборонном ведомстве.

1 февраля в Минобороны сообщили, что Российские войска освободили и взяли под контроль еще одно поселение в ДНР — Крымское. Помимо этого, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад армии Украины. Удар также пришелся по бригаде Нацгвардии.

Также 27 января российские военные сообщили о взятии Великой Новоселки в ДНР. Его переход под контроль России был позже признан аналитическим проектом DeepState.