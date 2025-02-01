Российские войска освободили еще один поселок в ДНР

Минобороны заявило, что ВС РФ взяли под контроль поселок Крымское в ДНР

Российские войска освободили и взяли под контроль еще одно поселение в ДНР — Крымское. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, подразделения, входящие в группировку войск «Центр», продолжают активные действия в регионе. К 1 февраля они освободили поселок Крымское.

Помимо этого, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад армии Украины. Удар также пришелся по бригаде Нацгвардии. Все это произошло в районе поселений Новоалександровка, Дзержинск, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино.

Российские военные заявили, что противник потерял до 570 бойцов. Уничтожены два танка, в том числе немецкий Leopard, несколько бронированных машин, пикапов и единиц полевой артиллерии.

27 января российские военные также сообщили о взятии Великой Новоселки в ДНР. Его, как уточнялось, долгое время удерживал крымско-татарский нацбатальон ВСУ.

Позднее переход данного поселения под контроль России признал аналитический проект DeepState. Он также отмечал, что ВС РФ продолжили двигаться вперед — до Песчаного на юго-западе от Красноармейска (еще одно название — Покровск) и Андреевки, а также в районе Надеждинки и Барановки в ДНР.