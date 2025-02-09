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05:57, 9 февраля 2025Россия

Российский боец незаметно пробрался в тыл ВСУ и четыре дня ликвидировал солдат противника

Шульга: Боец «Центра» 4 дня незаметно ликвидировал солдат ВСУ из их тыла в ДНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин во время боевых действий по освобождению Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР) пробрался в тыл Вооруженных мил Украины (ВСУ) и, оставаясь незамеченным, на протяжении четырех дней ликвидировал солдат противника. Об этом доложил командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» ВС РФ подполковник Иван Шульга, передает ТАСС.

Штурмовой группе дали задачу закрепиться на определенном участке. «В один момент сработал РЭБ противника, у нас заглушили "птицу", после чего группа продолжала движение. После того как сигнал был восстановлен, военнослужащий вышел с нами на связь», — рассказал Шульга.

Подполковник уточнил, что Мастюгин прошел порядка 500 метров вглубь тыла ВСУ и оставался там около четырех дней. «Когда происходило перемещение противника, мы давали корректировку огня и он наносил со стрелкового вооружения огневое поражение. Причем противник не понимал, откуда по нему ведется огонь», — добавил он.

Ранее The Washington Post написало, что освобождение Дзержинска (украинское название — Торецк) ВС РФ указывает на крах обороны ВСУ в Донбассе. Кроме того, после взятия города российские военные смогут ускорить свое наступление в ДНР.

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